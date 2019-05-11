«Ахмат» обыграл «Крылья Советов» благодаря дублю Мбенге (видео)

В составе грозненцев дубль оформил Аблайе Мбенге (3 и 42 минуты). В составе «Крыльев» мяч забил Тарас Бурлак (44).
«Ахмат» вышел на седьмую строчку турнирной таблицы РПЛ (39 очков), «Крылья» идут на 13-м месте (28), находясь в зоне переходных матчей.
18 мая «Ахмат» сыграет на выезде с ЦСКА, «Крылья Советов» в тот же день примут «Спартак».
«Ахмат» (Грозный) — «Крылья Советов» (Самара) — 2:1 (2:1)
Голы: Мбенг, 3, 42 – Бурлак, 44
«Ахмат»: Городов, Уциев, Семенов, Нижич, Плиев, Мохаммади, Шиманьски (Бериша, 64), Швец, Исмаэл (Роши, 46), Иванов, Мбенг (Балай, 72)
«Крылья Советов»: Рыжиков, Шишкин (Зотов, 67), Рохель, Бурлак, Денисов, Ткачук, Рабиу, Тимофеев, Зиньковский, Шейдаев, Яковлев (Антон, 76)
Предупреждения: Рохель, 55. Швец, 55. Ткачук, 77. Рабиу, 84. Бурлак, 90+3. Иванов, 90+4