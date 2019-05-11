«Бавария» на выезде сыграла вничью с «Лейпцигом» - Советский спорт
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11 мая 2019 18:29ФутболСпирин Дмитрий

«Бавария» на выезде сыграла вничью с «Лейпцигом»

Матч 33-го тура чемпионата Германии «Лейпциг» - «Бавария» завершился нулевой ничьей.

Таким образом, судьба чемпионского титула в бундеслиге решится в последнем туре.

Сегодня дортмундская «Боруссия» на своем поле одолела «Фортуну» из Дюссельдорфа со счетом 3:1.

В последнем туре мюнхенцам достаточно будет сыграть вничью на своем поле с франкфуртским «Айнтрахтом». Команда Нико Ковача опережает дортмундцев на два очка.

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