«Лечче» вернулся в Серию A спустя 7 лет «Лечче» в сезоне-2019/20 будет выступать в Серии A. Об этом стало известно сегодня после того, как в заключительном туре Серии Б желто-красные обыграли дома «Специю» (2:1).

«Лечче» сохранил за собой вторую строчку в таблице и вслед за «Брешией» вышел в высший дивизион итальянского футбола, из которого вылетел в 2012 году.

В плей-офф за выход в Серию A примут участие «Палермо», «Беневенто», «Пескара», «Верона», «Специя» и «Читтаделла».