«Лечче» вернулся в Серию A спустя 7 лет

«Лечче» сохранил за собой вторую строчку в таблице и вслед за «Брешией» вышел в высший дивизион итальянского футбола, из которого вылетел в 2012 году.
В плей-офф за выход в Серию A примут участие «Палермо», «Беневенто», «Пескара», «Верона», «Специя» и «Читтаделла».
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