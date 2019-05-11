«Лечче» вернулся в Серию A спустя 7 лет - Советский спорт
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11 мая 2019 18:32ФутболСпирин Дмитрий

«Лечче» вернулся в Серию A спустя 7 лет

«Лечче» в сезоне-2019/20 будет выступать в Серии A. Об этом стало известно сегодня после того, как в заключительном туре Серии Б желто-красные обыграли дома «Специю» (2:1).

«Лечче» сохранил за собой вторую строчку в таблице и вслед за «Брешией» вышел в высший дивизион итальянского футбола, из которого вылетел в 2012 году.

В плей-офф за выход в Серию A примут участие «Палермо», «Беневенто», «Пескара», «Верона», «Специя» и «Читтаделла».

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