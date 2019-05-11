«Енисей» дал совет новичкам РПЛ - Советский спорт
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11 мая 2019 19:31ФутболКоноплев Александр

«Енисей» дал совет новичкам РПЛ

Слова от бывалых.

Вылетевший в футбольную национальную лигу красноярский «Енисей» опубликовал в своем твиттере совет вышедшим в премьер-лигу «Тамбову» и «Сочи».

«Пацаны, здесь очень круто, но будьте готовы ко всему!» — написано в официальном аккаунте сибирского клуба.

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