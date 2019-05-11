Гол Неймара помог «ПСЖ» обыграть «Анже»

Парижане открыли счет на 20-й минуте, когда точным ударом отметился Неймар. На 58-й минуте Анхель Ди Мария сделал счет 2:0. За пять минут до конца основного времени матча гости остались вдесятером: красную карточку получил Маркиньос.
Хозяева сумели воспользоватьcz численным преимуществом и один мяч отыграли: на 88-й минуте отличился Флавиен Таит.
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