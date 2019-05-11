Марко Трабукки: Каррера просил «Спартак» продать Глушакова С Глушаковым не расстались по решению руководства «Спартака».

Известный агент Марко Трабукки рассказал о сложных взаимоотношениях бывшего главного тренера «Спартака» Массимо Карреры с полузащитником Денисом Глушаковым.

— У Карреры не было никаких проблем с другими футболистами. У него была проблема только с Глушаковым. Когда Каррера просил отдать игрока в аренду или продать его, потому что у него с футболистом не получалось, клуб ответил отказом. Вот в этом и вся проблема. Зная Массимо, если он принял такое принципиальное решение, то у него на то были хорошие аргументы. Это решение далось ему трудно, он очень переживал, — сказал Трабукки в эфире канала «Матч Премьер».

При Каррере «Спартак» в 2017 году стал чемпионом России и выиграл Суперкубок страны. Осенью 2018 года Каррера отправил Глушакова в молодежный состав красно-белых.