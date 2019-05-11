Тренер «Барселоны» рассказал о поддержке президента Вальверде не собирается уходить.

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде настроен решить все проблемы команды в следующем сезоне.

— Не собираюсь прятаться. В такой ситуации многие всё рушат и начинают заново, но я собираюсь исправить ситуацию. Я разговаривал с президентом «Барсы» Бартомеу. Я чувствую его поддержку, он за меня. Конечно, мы все очень разочарованы поражением от «Ливерпуля», но у нас есть шанс встать на ноги, — цитирует Вальверде AS.

При Вальверде «Барселона» выиграла чемпионат Испании-2018/19, а 25 мая сыграет против «Валенсии» в финале Кубка страны.