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11 мая 2019 21:19ФутболКоноплев Александр

Тренер «Барселоны» рассказал о поддержке президента

Вальверде не собирается уходить.

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде настроен решить все проблемы команды в следующем сезоне.

— Не собираюсь прятаться. В такой ситуации многие всё рушат и начинают заново, но я собираюсь исправить ситуацию. Я разговаривал с президентом «Барсы» Бартомеу. Я чувствую его поддержку, он за меня. Конечно, мы все очень разочарованы поражением от «Ливерпуля», но у нас есть шанс встать на ноги, — цитирует Вальверде AS.

При Вальверде «Барселона» выиграла чемпионат Испании-2018/19, а 25 мая сыграет против «Валенсии» в финале Кубка страны.

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