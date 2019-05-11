Франк Лебеф: Суарес — нытик и жулик - Советский спорт
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11 мая 2019 22:36ФутболКоноплев Александр

Франк Лебеф: Суарес — нытик и жулик

Чемпион мира не любит Суареса.

Чемпион мира 1998 года Франк Лебеф рад вылету «Барселоны» из Лиги чемпионов из-за личности форварда каталонцев Луиса Суареса.

— Мне очень нравится «Барселона», но я рад, что они не попали в финал Лиги чемпионов. Все из-за Луиса Суареса. Я его не уважаю. Он отличный футболист, но жулик и нытик. Я его не уважаю. Он плохой пример для молодежи, — сказал Лебеф в интервью Marca.

Суарес дважды кусал соперников на футбольном поле. Пострадавшие — защитники Джорджо Кьеллини и Бранислав Иванович.

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