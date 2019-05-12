Фанаты «Монако» попытались прорваться на поле

Болельщики «Монако» после поражения в матче 36-го тура чемпионата Франции от «Нима» (0:1) попытались прорваться на поле.
Фанаты уже перелезли через ограждения, но их остановили стюарды, сообщил в своем твиттере журналист Матье Грегуара.
На данный момент клуб занимает 17-е место в турнирной таблице чемпионата Франции. Команды, занявшие 19-е и 20-е место покидают лигу 1 напрямую. 18-я команда играет в стыковых матчах.
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