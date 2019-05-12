Экс-защитник «Рубина» может перейти в «Зенит»

Защитник «Стоук Сити» Мориц Бауэр попал в сферу интересов четырех клубов. По данным Tuttomercatoweb, 27-летний австриец может перейти в «Зенит», «Бетис», «Кальяри» и «Лилль».
Бауэр известен по выступлениям за казанский «Рубин». На его счету 41 матч за российский клуб.
В нынешнем сезоне Бауэр отдал одну голевую передачу в 16 матчах за «Сток» во всех турнирах.
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