Месси сбрил бороду после поражения от «Ливерпуля» (видео) - Советский спорт
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12 мая 2019 06:36ФутболСметанникова Дарья

Месси сбрил бороду после поражения от «Ливерпуля» (видео)

В субботу «Барселона» провела открытую тренировку.

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси сбрил бороду после вылета команды из розыгрыша Лиги чемпионов.

Во вторник каталонский клуб проиграл «Ливерпулю» (0:4) в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов и по сумме двух игр (3:4) покинул турнир.

Капитан «Барселоны» Месси на первую открытую тренировку команды пришел без бороды. Как отмечают болельщики, аргентинец был грустным.

Напомним, что «Барселона» стала чемпионом Испании этого сезона. 25 мая команда Эрнесто Вальверде сыграет с «Валенсией» в финале Кубка страны.

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