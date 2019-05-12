Адвокат: Кокорин может отбыть наказание в хозяйственном отряде

Адвокат нападающего «Зенита» Александра Кокорина Андрей Ромашов сообщил о перспективах футболиста отбыть срок в СИЗО в хозяйственном отделе.
«Действительно, можно отбыть срок в СИЗО в хозяйственном отряде. Но такой вариант не рассматривается. Для этого нужно обладать профессией, полезной для изолятора: электрик, сантехник и прочее», - цитируют адвоката «Известия».
8 мая Пресненский районный суд Москвы назначил Александру и его брату Кириллу по полтора года, а Мамаеву и Александру Протасовицкому – 1 год и 5 месяцев лишения свободы в колонии общего режима.
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