Адвокат: Кокорин может отбыть наказание в хозяйственном отряде Суд приговорил Кокорина и Мамаева к лишению свободы в колонии общего режима.

Адвокат нападающего «Зенита» Александра Кокорина Андрей Ромашов сообщил о перспективах футболиста отбыть срок в СИЗО в хозяйственном отделе.

«Действительно, можно отбыть срок в СИЗО в хозяйственном отряде. Но такой вариант не рассматривается. Для этого нужно обладать профессией, полезной для изолятора: электрик, сантехник и прочее», - цитируют адвоката «Известия».

8 мая Пресненский районный суд Москвы назначил Александру и его брату Кириллу по полтора года, а Мамаеву и Александру Протасовицкому – 1 год и 5 месяцев лишения свободы в колонии общего режима.