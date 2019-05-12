Дмитрий Аленичев: Кто больше виноват в вылете «Енисея»? Надо сделать тщательный анали Красноярская команда лишилась гипотетических шансов на сохранение прописки в РПЛ.

Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев прокомментировал поражение от «Краснодара» (0:4) в 28-м туре РПЛ, а также поделился мнением насчет вылета команды из премьер-лиги.

«Огромное преимущество «Краснодара». Вполне закономерный крупный счет. Если говорить про первый матч, то в первые шестьдесят минут, выставив автобус, в плане дисциплины она мне понравилась. Но затем следующие тридцать минут мы были уставшие, и сказалось исполнительское мастерство игроков «Краснодара».

Если говорить про сегодняшний матч, то практически ничего не создали в атаке за исключением момента, который был у Паши Комолова, удовлетворения никакого нет, поскольку «Краснодар», откровенно говоря, нас простил еще в трех-четырех моментах. Поэтому в плане дисциплины шестьдесят минут первой игры были неплохими, а результат опять-таки отрицательный. Сегодня и в обороне сыграли плохо, и в атаке ничего не создали.

Кто больше виноват в вылете «Енисея» в ФНЛ, я или игроки? Надо сделать тщательный анализ и после этого смогу ответить на этот вопрос», — цитирует Аленичева пресс-служба клуба.