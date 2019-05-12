Эрнесто Вальверде: Всегда чувствовал поддержку со стороны руководства «Барселоны»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде прокомментировал информацию о желании руководства каталонского клуба уволить его.
«Я не думаю об этом, абсолютно. У меня есть силы, чтобы продолжать работать, я в порядке. Как и все остальные, я хочу сделать шаг вперёд и повернуться к сложившейся ситуации лицом, а не прятаться под камнем. Я уже поговорил с президентом и всегда чувствовал поддержку со стороны клуба.
Знаю, что, когда случаются подобные провалы, все становится разлаженным. Это как вспышка гнева у наших детей, но нужно собраться и все исправить», - цитирует Вальверде AFP.
Напомним, что «Барселона» в текущем сезоне выиграла чемпионат Испании, а также вышла в финал Кубка страны.
Вальверде тренирует сине-гранатовых с лета 2017 года, с тех пор завоевав четыре трофея.
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