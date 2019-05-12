Иван Обляков: ЦСКА необходимы три очка в матче с «Зенитом» - Советский спорт
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12 мая 2019 10:23ФутболСпирин Дмитрий

Иван Обляков: ЦСКА необходимы три очка в матче с «Зенитом»

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Зенитом» в 28-м туре РПЛ.

«Это будет особенный для меня матч, игры в Санкт-Петербурге всегда эмоциональны. У нас сложная ситуация, и нам необходимы три очка, так что отдадим все силы и будем сражаться», — приводит слова Облякова пресс-служба ЦСКА.

Матч «Зенит» - ЦСКА пройдет 12 мая и начнется в 19:00 мск.

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