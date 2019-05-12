Источник: «ПСЖ» сделал предложение «Манчестер Юнайтед» о покупке Де Хеа - Советский спорт
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12 мая 2019 10:49ФутболСметанникова Дарья

Источник: «ПСЖ» сделал предложение «Манчестер Юнайтед» о покупке Де Хеа

Парижский клуб пока не определился продолжит ли сотрудничество с 41-летним Джанлуиджи Буффоном.

«ПСЖ» сделал предложение «Манчестер Юнайтед» о переходе вратаря Давида де Хеа. Об этом сообщает французский журналист Жоффруа Гаретье.

По информации источника, «ПСЖ» ищет вратаря мирового уровня и проявляет интерес к де Хеа.

В нынешнем сезоне ворота парижан защищал Буффон (24 матча) и Альфонс Ареоля.

Контракт де Хеа с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до лета 2020 года. В нынешнем сезоне 28-летний испанец провел 46 матчей за клуб, пропустив 61 гол.

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