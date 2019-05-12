Источник: «ПСЖ» сделал предложение «Манчестер Юнайтед» о покупке Де Хеа

«ПСЖ» сделал предложение «Манчестер Юнайтед» о переходе вратаря Давида де Хеа. Об этом сообщает французский журналист Жоффруа Гаретье.
По информации источника, «ПСЖ» ищет вратаря мирового уровня и проявляет интерес к де Хеа.
В нынешнем сезоне ворота парижан защищал Буффон (24 матча) и Альфонс Ареоля.
Контракт де Хеа с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до лета 2020 года. В нынешнем сезоне 28-летний испанец провел 46 матчей за клуб, пропустив 61 гол.
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