Денис Попов: Фернандес может переходить в «Зенит», это же не «Спартак» Защитник ЦСКА и сборной России Марио Фернандес может стать игроком чемпиона России сезона-2018/19.

Бывший нападающий ЦСКА Денис Попов прокомментировал возможный уход Фернандеса в «Зенит».

«Я думаю, игрок такого уровня нужен всем российским командам, и «Зениту» в том числе. Вдвойне, потому что Фернандес адаптирован к Премьер-лиге. И втройне, потому что он имеет российский паспорт. В питерский клуб Фернандес может прийти на смену Анюкову.

Историческое противостояние «Зенита» и ЦСКА? Я не думаю, что для Фернандеса это настолько принципиально. Во-первых, он иностранец. Во-вторых, «Зенит» не «Спартак», так что все нормально. Вот если бы он переходил в «Спартак», то, возможно, у него и возникли бы какие-то разногласия с болельщиками. А в случае с «Зенитом» такого не должно быть», - приводит слова Попова «Евро-футбол».

В нынешнем сезоне бразилец с российским паспортом провел 32 матча за ЦСКА, в которых забил один мяч и сделал восемь голевых передач.