Сергей Ташуев: Отсутствие Дзюбы в матче с ЦСКА не будет иметь большое значение

Российский специалист Сергей Ташуев поделился ожиданиями от матча «Зенита» и ЦСКА.
«Игра должна получиться такая же бескомпромиссная и боевая, какая обычно бывает в матче лидеров. Будет настоящая мужская борьба. Для ЦСКА сейчас очки важнее, но я не думаю, что «Зенит» сыграет спустя рукава. Питерцы постараются подтвердить престиж клуба и удачно провести многолетнее противостояние. Я думаю, раскрепощенные зенитовцы выложатся по полной и сделают акцент на атаку, футбол получится смотрибельный. У «Зенита» возможны какие-то эксперименты и ротация состава.
Вряд ли в данной ситуации отсутствие Дзюбы будет иметь большое значение. Еще неизвестно, что для ЦСКА лучше в этом плане. Возможно, тот, кто выйдет в «Зените» на место Дзюбы, будет вдвойне стараться, чтобы доказывать свою состоятельность», - цитирует Ташуева «Евро-футбол».
Матч «Зенит» - ЦСКА состоится в 19:00 по московскому времени.
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