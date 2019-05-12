Сергей Ташуев: Отсутствие Дзюбы в матче с ЦСКА не будет иметь большое значение «Зенит» сыграет с ЦСКА сегодня, 12 мая, в рамках 28-го тура российской премьер-лиги.

Российский специалист Сергей Ташуев поделился ожиданиями от матча «Зенита» и ЦСКА.

«Игра должна получиться такая же бескомпромиссная и боевая, какая обычно бывает в матче лидеров. Будет настоящая мужская борьба. Для ЦСКА сейчас очки важнее, но я не думаю, что «Зенит» сыграет спустя рукава. Питерцы постараются подтвердить престиж клуба и удачно провести многолетнее противостояние. Я думаю, раскрепощенные зенитовцы выложатся по полной и сделают акцент на атаку, футбол получится смотрибельный. У «Зенита» возможны какие-то эксперименты и ротация состава.

Вряд ли в данной ситуации отсутствие Дзюбы будет иметь большое значение. Еще неизвестно, что для ЦСКА лучше в этом плане. Возможно, тот, кто выйдет в «Зените» на место Дзюбы, будет вдвойне стараться, чтобы доказывать свою состоятельность», - цитирует Ташуева «Евро-футбол».

Матч «Зенит» - ЦСКА состоится в 19:00 по московскому времени.