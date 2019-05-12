Александр Бубнов: «Спартак» вряд ли можно назвать фаворитом в матче с «Уфой» - Советский спорт
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12 мая 2019 11:15ФутболСметанникова Дарья

Александр Бубнов: «Спартак» вряд ли можно назвать фаворитом в матче с «Уфой»

«Спартак» и «Уфа» сыграют между собой в рамках 28-го тура российской премьер-лиги.

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от матча «Спартака» и «Уфы».

«Прогноз: 1:0. «Спартак» вряд ли сегодня можно назвать фаворитом по чисто игровым качествам, но фактор своего поля и отчаянное турнирное положение на грани вылета из зоны еврокубков помогут красно-белым взять три очка», - цитирует Бубнова Sportbox.ru.

Матч «Спартак» - «Уфа» состоится сегодня, 12 мая, в 16:30 по московскому времени.

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