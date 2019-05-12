Александр Бубнов: «Спартак» вряд ли можно назвать фаворитом в матче с «Уфой»

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от матча «Спартака» и «Уфы».
«Прогноз: 1:0. «Спартак» вряд ли сегодня можно назвать фаворитом по чисто игровым качествам, но фактор своего поля и отчаянное турнирное положение на грани вылета из зоны еврокубков помогут красно-белым взять три очка», - цитирует Бубнова Sportbox.ru.
Матч «Спартак» - «Уфа» состоится сегодня, 12 мая, в 16:30 по московскому времени.
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