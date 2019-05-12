Александр Бубнов: На сегодняшний день «Зенит» предпочтительнее ЦСКА

Футбольный эксперт Александр Бубнов дал прогноз в преддверии матча «Зенит» - ЦСКА.
«Прогноз: 2:1. ЦСКА победа нужнее, но выигравший титул «Зенит» постарается выложиться перед своими зрителями, отметить чемпионство как подобает. Это принципиальный матч для Семака. Негоже проигрывать дома, к тому же по игре на сегодняшний день петербуржцы предпочтительнее», - цитирует Бубнова Sportbox.ru.
Матч «Зенит» - ЦСКА состоится в 19:00 по московскому времени.
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