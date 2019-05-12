Ханс-Йоахим Ватцке: «Бавария» может все потерять, а «Боруссия» - все получить

«Мы проводим отличный сезон. Мы уже набрали на 18 очков больше, чем в прошлом сезоне. Можно только поздравить команду и тренеров.
Мы очень рады, что финал бундеслиги состоится в последнем туре, этого уже давно не было. Думаю, с немецким футболом все в порядке и мы гордимся этим. Команде нужно выложиться на полную в последнем туре. «Бавария» может все потерять, мы может все получить, к этому больше нечего добавить.
Мы сделали в этом сезоне все, что могли. Осталось только выиграть в последнем туре. Команда не испытывает давления», - сказал Ватцке.
Перед последним туров «Бавария» опережает в турнирной таблице «Боруссию» на два очка.
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