Ханс-Йоахим Ватцке: «Бавария» может все потерять, а «Боруссия» - все получить - Советский спорт
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12 мая 2019 11:31ФутболСпирин Дмитрий

Ханс-Йоахим Ватцке: «Бавария» может все потерять, а «Боруссия» - все получить

Генеральный директор «Боруссии» Дортмунд Ханс-Йоахим Ватцке после победы над «Фортуной» поделился своими впечатлениями от чемпионской гонки в бундеслиге.

«Мы проводим отличный сезон. Мы уже набрали на 18 очков больше, чем в прошлом сезоне. Можно только поздравить команду и тренеров.

Мы очень рады, что финал бундеслиги состоится в последнем туре, этого уже давно не было. Думаю, с немецким футболом все в порядке и мы гордимся этим. Команде нужно выложиться на полную в последнем туре. «Бавария» может все потерять, мы может все получить, к этому больше нечего добавить.

Мы сделали в этом сезоне все, что могли. Осталось только выиграть в последнем туре. Команда не испытывает давления», - сказал Ватцке.

Перед последним туров «Бавария» опережает в турнирной таблице «Боруссию» на два очка.

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