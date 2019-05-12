Агент опроверг информацию о контакте Бауэра с «Зенитом»

Ранее появилась информация, что австриец Морица Бауэр заинтересовал «Зенит». Агент футболиста Милош Маленович прокомментировал слухи.
«Мориц любит Россию и российский чемпионат. Но на данный момент никаких контактов с «Зенитом» у нас не было. Это все, что могу сказать», - цитирует агента «Чемпионат».
Контракт Бауэра со «Сток Сити» рассчитан до окончания сезона-2022/23. В услугах защитника заинтересованы «Кальяри», «Бетис» и «Лилль».
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