Агент опроверг информацию о контакте Бауэра с «Зенитом» - Советский спорт
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12 мая 2019 11:34ФутболСметанникова Дарья

Агент опроверг информацию о контакте Бауэра с «Зенитом»

Защитник «Сток Сити» Морица Бауэр выступал в чемпионате России за «Рубин» с 2016 по 2018 год.

Ранее появилась информация, что австриец Морица Бауэр заинтересовал «Зенит». Агент футболиста Милош Маленович прокомментировал слухи.

«Мориц любит Россию и российский чемпионат. Но на данный момент никаких контактов с «Зенитом» у нас не было. Это все, что могу сказать», - цитирует агента «Чемпионат».

Контракт Бауэра со «Сток Сити» рассчитан до окончания сезона-2022/23. В услугах защитника заинтересованы «Кальяри», «Бетис» и «Лилль».

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