«Ювентус» представил новую домашнюю форму на следующий сезон (видео) - Советский спорт
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12 мая 2019 12:16ФутболСметанникова Дарья

«Ювентус» представил новую домашнюю форму на следующий сезон (видео)

«Ювентус» стал чемпионом Италии в этом сезоне.

«Ювентус» в официальном твиттере презентовал домашнюю форму на сезон-2019/20. Комплект экипировки показали Миралем Пьянич, Пауло Дибала и Мойзе Кин, а также другие игроки туринского клуба.

Футболка выполнена в классической черно-белой расцветке, два цвета между собой делит вертикальная полоска, которая напоминает о первых цветах в истории клуба.

В новой форме «Ювентус» дебютирует 12 мая в матче 36-го тура серии А против «Ромы».

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