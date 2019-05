«Ювентус» представил новую домашнюю форму на следующий сезон (видео)

«Ювентус» в официальном твиттере презентовал домашнюю форму на сезон-2019/20. Комплект экипировки показали Миралем Пьянич, Пауло Дибала и Мойзе Кин, а также другие игроки туринского клуба.

Футболка выполнена в классической черно-белой расцветке, два цвета между собой делит вертикальная полоска, которая напоминает о первых цветах в истории клуба.

A choice. An oath. Stand together. BE THE STRIPES. ⚫️⚪️



Introducing our new 19/20 home kit by @adidasfootball – get yours now: https://t.co/lLiqnGe5O1 #ForzaJuve #DareToCreate #BeTheStripes pic.twitter.com/Z2dOaUzc7s