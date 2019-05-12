«Ювентус» представил новую домашнюю форму на следующий сезон (видео)

«Ювентус» в официальном твиттере презентовал домашнюю форму на сезон-2019/20. Комплект экипировки показали Миралем Пьянич, Пауло Дибала и Мойзе Кин, а также другие игроки туринского клуба.
Футболка выполнена в классической черно-белой расцветке, два цвета между собой делит вертикальная полоска, которая напоминает о первых цветах в истории клуба.
В новой форме «Ювентус» дебютирует 12 мая в матче 36-го тура серии А против «Ромы».
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