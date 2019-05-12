«Зенит» сыграет оставшиеся матчи РПЛ в футболках с чемпионским шевроном (фото) - Советский спорт
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12 мая 2019 12:28ФутболСметанникова Дарья

«Зенит» сыграет оставшиеся матчи РПЛ в футболках с чемпионским шевроном (фото)

«Зенит» за три тура до конца обеспечил себе победу в чемпионате России.

Оставшиеся три матча российской премьер-лиги «Зенит» сыграет в футболках с чемпионским шевроном в виде золотого кубка, который украшает переднюю часть.

Как сообщает пресс-служба «Зенита», каждый желающий может приобрести футболку, начиная с сегодняшнего дня. Минимальная стоимость футболки составляет 3499 рублей.

Напомним, сегодня, 12 мая, «Зенит» дома примет ЦСКА в рамках 28-го тура РПЛ. Начало встречи в 19:00 по московскому времени.

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