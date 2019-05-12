Игорь Ефремов: «Тамбов» начнет следующий сезон не на своем стадионе

«Тамбов»? Я сегодня буду на матче «Химки» — «Тамбов», мы пообщаемся. Предположительно, они начнут на другом стадионе, я думаю, это будет Саранск. Стадион у «Тамбова» к началу сезона не будет готов с вероятностью сто процентов. Но они предпринимают все силы, чтобы вернуться на свой стадион, - цитирует Ефремова Sport24.ru.
Напомним, «Тамбов» досрочно обеспечил себе повышение в классе: равно как и ФК «Сочи».
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