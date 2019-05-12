ЦСКА на матче с «Зенитом» поддержат порядка четырех тысяч болельщиков

На матче в Санкт-Петербурге ожидается около четырех тысяч болельщиков армейской команды. Об этом сообщил руководитель отдела по работе с болельщиками столичного футбольного клуба Иван Уланов, слова которого приводит «Р-Спорт».
Матч «Зенит» - ЦСКА состоится в 19:00 по московскому времени.
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