Мирал Самарджич: Для меня лимит в России вообще нормальный

Защитник «Крыльев Советов» Мирал Самарджич поделился мнением насчет лимита легионеров в чемпионате России.
«Лимит должен быть, иначе в любой стране преимущественно будут играть легионеры, а не свои игроки. Потому что футбол — это бизнес. Я себя комфортно чувствую в России, для меня лимит здесь вообще нормальный. А за своё место в команде все должны бороться на каждой тренировке», - цитирует Самарджича «Реальное время».
В нынешнем сезоне Самарджич принял участие в 20 матчах российской премьер-лиги, в которых забил один мяч.
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