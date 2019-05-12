Мирал Самарджич: Для меня лимит в России вообще нормальный Словенец выступает в чемпионате России с 2018 года.

Защитник «Крыльев Советов» Мирал Самарджич поделился мнением насчет лимита легионеров в чемпионате России.

«Лимит должен быть, иначе в любой стране преимущественно будут играть легионеры, а не свои игроки. Потому что футбол — это бизнес. Я себя комфортно чувствую в России, для меня лимит здесь вообще нормальный. А за своё место в команде все должны бороться на каждой тренировке», - цитирует Самарджича «Реальное время».

В нынешнем сезоне Самарджич принял участие в 20 матчах российской премьер-лиги, в которых забил один мяч.