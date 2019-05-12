Шейн Даффи: «Брайтон» хочет победить «Сити» и войти в историю Центральный защитник «Брайтона» Шейн Даффи настроен на победу над «Манчестер Сити» в решающем матче АПЛ.

«Все знают, насколько это большой матч. Но мы не должны думать о чем ином, кроме трех очков для нашей команды. Мы будем отдавать всех себя на поле, держать мяч вдали от своих ворот. Если мы хотим победить, то понадобится максимальный уровень концентрации на все 90 минут.

Мы аутсайдеры матча, но каждый из нас возбужден предстоящим поединком. Всё зависит от нас, мы хотим, чтобы клубом гордились, хотим взять три очка. Если мы это сделаем, то этот день войдет в историю. Болельщики поддерживают нас весь сезон, и мы хотим, чтобы они запомнили этот день», - сказал Даффи в интервью официальному сайту «Брайтона».

Напомним, в случае потери очков «Манчестер Сити» во встрече с «Брайтоном» чемпионом Англии может стать «Ливерпуль».