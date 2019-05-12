Президент «Сантоса»: Надеюсь, Неймар перейдет в «Реал» Президент «Сантоса» Хосе Карлос Перес выразил надежду на переход форварда «ПСЖ» Неймара в «Реал».

Бразилец выступал в системе «Сантоса» с 2003 года, а за основную команду играл с 2009 по 2013 год.

«Я надеюсь, что Неймар перейдет в «Реал». Это будет лучшее место для него. Он был неправ, покинув «Барселону». Тогда Неймар еще рос как игрок. После отъезда он не преуспел.

Я – большой поклонник «Реала», этот клуб делает все идеально. Если Неймар получит шанс надеть футболку «Реала», ему не следует думать дважды», – сказал президент «Сантоса».