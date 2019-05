Защитник «Ливерпуля» признан лучшим игроком АПЛ-2018/19

Английская премьер-лига назвала лучше игрока текущего сезона. Им стал защитник «Ливерпуля» Виргил ван Дейк.

Кроме него на награду претендовали Рахим Стерлинг, Серхио Агуэро, Бернарду Силва (все — «Манчестер Сити»), Садио Мане и Мохамед Салах (оба — «Ливерпуль»), а также Эден Азар («Челси»).

Ван Дейк стал вторым голландцем, получившим этот приз. В 2003 году лучшим был признан нападающий Руд ван Нистелрой. Также ван Дейк стал третьим защитником-игроком сезона в АПЛ. До него эту награду получали Неманья Видич (дважды) и Венсан Компани.

В нынешнем сезоне ван Дейк сыграл 37 матчах чемпионата Англии, забив четыре мяча и сделав две результативные передачи.

Announcing your 2018/19 @EASPORTSFIFA Player of the Season.... @VirgilvDijk! pic.twitter.com/LfjdSo9q0G