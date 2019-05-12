Буффон желает играть в Лиге чемпионов

41-летний голкипер «ПСЖ» Джанлуиджи Буффон рассматривает предложения от клубов, которые в следующем сезоне сыграют в Лиге чемпионов, утверждает La Gazzetta dello Sport.
За свою карьеру футболист ни разу не побеждал в главном европейском клубном турнире.
На данный момент вратарь занимает 10-е место по числу игр в Лиге чемпионов — 122 матча. В следующем сезоне он сможет обогнать Пола Скоулза (124) и Кларенса Зеедорфа (125).
Нынешний контракт Буффона с «ПСЖ» заключен по схеме «1+1». Ранее главный тренер парижан Томас Тухель намекнул, что итальянский ветеран перестанет быть основным вратарем клуба.
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