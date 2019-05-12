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12 мая 2019 15:00ФутболКоноплев Александр

Буффон желает играть в Лиге чемпионов

Буффон хочет выиграть Лигу чемпионов.

41-летний голкипер «ПСЖ» Джанлуиджи Буффон рассматривает предложения от клубов, которые в следующем сезоне сыграют в Лиге чемпионов, утверждает La Gazzetta dello Sport.

За свою карьеру футболист ни разу не побеждал в главном европейском клубном турнире.

На данный момент вратарь занимает 10-е место по числу игр в Лиге чемпионов — 122 матча. В следующем сезоне он сможет обогнать Пола Скоулза (124) и Кларенса Зеедорфа (125).

Нынешний контракт Буффона с «ПСЖ» заключен по схеме «1+1». Ранее главный тренер парижан Томас Тухель намекнул, что итальянский ветеран перестанет быть основным вратарем клуба.

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