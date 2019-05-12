«Витесс» разгромил аутсайдера, Караваев отметился двумя голевыми передачами

В матче 34-го тура чемпионата Голландии «Витесс» дома обыграл «Де Графсхап» со счетом 6:1.
Дублем в составе победителей отметился Томас Бейтинк. На счету Мартина Эдегора гол с пенальти. Российский легионер Вячеслав Караваев отметился двумя голевыми передачами.
Команда Леонида Слуцкого поднялась на пятое место в турнирной таблице чемпионата. «Де Графсхап» по-прежнему 16-й.
Чемпионат Голландии
34-й тур
«Витесс» — «Де Графсхап» — 6:1 (2:0)
Голы: Стралман, 26 (1:0, автогол); Бейтинк, 37 (2:0); Бейтинк, 70 (3:0); Эдегор, 72 (4:0, с пенальти); Дарфалу, 80 (5:0); Эль-Джебли, 86 (5:1); Мусаба, 88 (6:1).
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