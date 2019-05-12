«Зенит» – ЦСКА. Стартовые составы - Советский спорт
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12 мая 2019 18:21ФутболКоноплев Александр

«Зенит» – ЦСКА. Стартовые составы

Матч начнется в 19.00 (мск).

«Зенит» и ЦСКА определились со стартовыми составами на матч 28-го тура российской премьер-лиги.

«Зенит»: Лунев, Анюков, Иванович, Ракицкий, Жирков, Барриос, Оздоев, Шатов, Дриусси, Дзюба, Азмун.

Запасные: Кержаков, Рыбиков, Нету, Маммана, Набиуллин, Краневиттер, Эрнани, Нобоа, Мак, Ригони, Заболотный.

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Васин, Дивеев, Бекао, Бистрович, Ахметов, Обляков, Влашич, Чалов, Бийол.

Запасные: Помазун, Кырнац, Чернов, Эрнандес, Набабкин, Ефремов, Сигурдссон, Н'Диайе, Нисимура, Магнуссон, Щенников.

Встреча пройдет на «Газпром-Арене» в Санкт-Петербурге. Начало встречи в 19.00 (мск). «Зенит» досрочно выиграл чемпионат России. ЦСКА занимает четвертое место с 45 очками.

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