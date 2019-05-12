«Зенит» – ЦСКА. Стартовые составы

«Зенит» и ЦСКА определились со стартовыми составами на матч 28-го тура российской премьер-лиги.
«Зенит»: Лунев, Анюков, Иванович, Ракицкий, Жирков, Барриос, Оздоев, Шатов, Дриусси, Дзюба, Азмун.
Запасные: Кержаков, Рыбиков, Нету, Маммана, Набиуллин, Краневиттер, Эрнани, Нобоа, Мак, Ригони, Заболотный.
Стартовый состав! #ЗенитЦСКА pic.twitter.com/u25nd6VwzM— ФК «Зенит»🌊 (@zenit_spb) 12 мая 2019 г.
ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Васин, Дивеев, Бекао, Бистрович, Ахметов, Обляков, Влашич, Чалов, Бийол.
Запасные: Помазун, Кырнац, Чернов, Эрнандес, Набабкин, Ефремов, Сигурдссон, Н'Диайе, Нисимура, Магнуссон, Щенников.
🔥Наш состав на матч в Санкт-Петербурге! #ЗенитЦСКА— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 12 мая 2019 г.
Акинфеев, Фернандес, Васин, Бекао, Дивеев, Обляков, Бистрович, @akhmetov77i, Влашич, Бийол, Чалов pic.twitter.com/EZxRlsgAny
Встреча пройдет на «Газпром-Арене» в Санкт-Петербурге. Начало встречи в 19.00 (мск). «Зенит» досрочно выиграл чемпионат России. ЦСКА занимает четвертое место с 45 очками.