Гол Зе Луиша принес «Спартаку» домашнюю победу над «Уфой»

В составе московской команды на 11-й минуте встречи голом отметился нападающий Зе Луиш.

После этой победы «Спартак», набрав 46 очков, поднялся на четвертую строчку в турнирной таблице РПЛ. «Уфа», имея в активе 26 очков, расположилась на 14-м месте в чемпионате.

В следующем туре «Спартак» на выезде сыграет против «Крыльев Советов», а «Уфа» на своем поле примет «Оренбург».

Чемпионат России

28-й тур

«Спартак» – «Уфа» – 1:0 (1:0)

Голы: Зе Луиш, 11

«Спартак»: Максименко, Ещенко, Джикия, Айртон, Гапонов, Фернандо, Умяров, Зобнин, Ташаев (Мелкадзе, 86), Мельгарехо (Глушенков, 80), Зе Луиш (Адриано, 71)

«Уфа»: Беленов, Живоглядов, Круговой, Йокич (Бизяк, 85), Никитин, Карп, Сысуев (Аликин, 90), Ванек (Вомбергар, 62), Тилль, Неделчару, Игбун

Предупреждения: Зобнин, 39 – Игбун, 42; Карп, 45; Тилль, 77