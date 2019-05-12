Гол Зе Луиша принес «Спартаку» домашнюю победу над «Уфой» - Советский спорт
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12 мая 2019 18:26Футбол

Гол Зе Луиша принес «Спартаку» домашнюю победу над «Уфой»

Футболисты «Спартака» на своем поле переиграли «Уфу» в матче 28-го тура чемпионата России со счетом 1:0.

В составе московской команды на 11-й минуте встречи голом отметился нападающий Зе Луиш.

После этой победы «Спартак», набрав 46 очков, поднялся на четвертую строчку в турнирной таблице РПЛ. «Уфа», имея в активе 26 очков, расположилась на 14-м месте в чемпионате.

В следующем туре «Спартак» на выезде сыграет против «Крыльев Советов», а «Уфа» на своем поле примет «Оренбург».

Чемпионат России
28-й тур

«Спартак» – «Уфа» – 1:0 (1:0)

Голы: Зе Луиш, 11

«Спартак»: Максименко, Ещенко, Джикия, Айртон, Гапонов, Фернандо, Умяров, Зобнин, Ташаев (Мелкадзе, 86), Мельгарехо (Глушенков, 80), Зе Луиш (Адриано, 71)

«Уфа»: Беленов, Живоглядов, Круговой, Йокич (Бизяк, 85), Никитин, Карп, Сысуев (Аликин, 90), Ванек (Вомбергар, 62), Тилль, Неделчару, Игбун

Предупреждения: Зобнин, 39 – Игбун, 42; Карп, 45; Тилль, 77

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