Гвардиола повторил достижение Фергюсона и Моуринью

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола стал третьим в истории английской премьер-лиги, кто выигрывал чемпионат в двух сезонах кряду.

Ранее подобного добивались Алекс Фергюсон (шесть раз) и Жозе Моуринью (2005, 2006).

Теперь на счету Гвардиолы 26 тренерских трофеев.

Only three managers have won the Premier League in back-to-back seasons:



🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Alex Ferguson

🇵🇹 Jose Mourinho

🇪🇸 Pep Guardiola



