Гвардиола повторил достижение Фергюсона и Моуринью

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола стал третьим в истории английской премьер-лиги, кто выигрывал чемпионат в двух сезонах кряду.
Ранее подобного добивались Алекс Фергюсон (шесть раз) и Жозе Моуринью (2005, 2006).
Теперь на счету Гвардиолы 26 тренерских трофеев.
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