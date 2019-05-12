Гвардиола повторил достижение Фергюсона и Моуринью - Советский спорт
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12 мая 2019 18:58ФутболКоноплев Александр

Гвардиола повторил достижение Фергюсона и Моуринью

Гвардиола вошел в элитный клуб.

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола стал третьим в истории английской премьер-лиги, кто выигрывал чемпионат в двух сезонах кряду.

Ранее подобного добивались Алекс Фергюсон (шесть раз) и Жозе Моуринью (2005, 2006).

Теперь на счету Гвардиолы 26 тренерских трофеев.

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