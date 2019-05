Впервые в истории АПЛ команда проиграла один матч, но не стала чемпионом

«Ливерпуль» установил уникальное достижение. Он потерпел только одно поражение, но стал вторым. С 1888 года все команды с одним поражением в сезоне неизменно становились чемпионами страны.

Победитель премьер-лиги-2018/19 — «Манчестер Сити» — проиграл четыре матча.

This team has done us proud. Our @premierleague campaign might be over but we're not finished yet.



We've shared plenty of special moments together this season.



One game remains. See you in Madrid ✊