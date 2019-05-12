Впервые в истории АПЛ команда проиграла один матч, но не стала чемпионом

«Ливерпуль» установил уникальное достижение. Он потерпел только одно поражение, но стал вторым. С 1888 года все команды с одним поражением в сезоне неизменно становились чемпионами страны.
Победитель премьер-лиги-2018/19 — «Манчестер Сити» — проиграл четыре матча.
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