Впервые в истории АПЛ команда проиграла один матч, но не стала чемпионом - Советский спорт
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Матч-центр: вчера сегодня завтра
12 мая 2019 19:10ФутболКоноплев Александр

Впервые в истории АПЛ команда проиграла один матч, но не стала чемпионом

Такое случилось впервые за 121 розыгрыш чемпионата Англии.

«Ливерпуль» установил уникальное достижение. Он потерпел только одно поражение, но стал вторым. С 1888 года все команды с одним поражением в сезоне неизменно становились чемпионами страны.

Победитель премьер-лиги-2018/19 — «Манчестер Сити» — проиграл четыре матча.

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