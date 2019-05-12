Евсеев о Фернандо: Люди приезжают из Бразилии и начинают рассказывать нам, русским - Советский спорт
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12 мая 2019 19:20ФутболЗибрак Артем

Евсеев о Фернандо: Люди приезжают из Бразилии и начинают рассказывать нам, русским

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев поделился впечатлениями от поражения в матче со «Спартаком» (0:1) в 28-м туре РПЛ.

– Первые 10 минут мы играли на половине поля соперника. Только соперник перешел на нашу половину поля, пошла подача на Зе Луиша, и он забил. Он отлично играет головой. Во втором тайме «Спартак» оборонялся и убегал в контратаки. У нас были два очень хороших момента, но мы их не реализовали и проиграли.

Аликин вышел вместо Сысуева не из-за травмы, а из-за лимита на легионеров. Оставалось три минуты, и мы отправили Неделчару в атаку.

Что было с Фернандо в перерыве? Не ходил к раздевалке «Спартака». Просто почему-то люди из Бразилии приезжают и начинают рассказывать нам, русским. Что рассказывать? Секрет, – сказал Евсеев.

После этой победы «Спартак», набрав 46 очков, поднялся на четвертую строчку в турнирной таблице РПЛ. «Уфа», имея в активе 26 очков, расположилась на 14-м месте в чемпионате.

В следующем туре «Спартак» на выезде сыграет против «Крыльев Советов», а «Уфа» на своем поле примет «Оренбург».

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