Евсеев о Фернандо: Люди приезжают из Бразилии и начинают рассказывать нам, русским

– Первые 10 минут мы играли на половине поля соперника. Только соперник перешел на нашу половину поля, пошла подача на Зе Луиша, и он забил. Он отлично играет головой. Во втором тайме «Спартак» оборонялся и убегал в контратаки. У нас были два очень хороших момента, но мы их не реализовали и проиграли.
Аликин вышел вместо Сысуева не из-за травмы, а из-за лимита на легионеров. Оставалось три минуты, и мы отправили Неделчару в атаку.
Что было с Фернандо в перерыве? Не ходил к раздевалке «Спартака». Просто почему-то люди из Бразилии приезжают и начинают рассказывать нам, русским. Что рассказывать? Секрет, – сказал Евсеев.
После этой победы «Спартак», набрав 46 очков, поднялся на четвертую строчку в турнирной таблице РПЛ. «Уфа», имея в активе 26 очков, расположилась на 14-м месте в чемпионате.
В следующем туре «Спартак» на выезде сыграет против «Крыльев Советов», а «Уфа» на своем поле примет «Оренбург».
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