Олег Кононов: «Спартак» по всем показателям был лучше «Уфы»

– Доволен результатом. В игре у нас были недочеты, но мы создали больше моментов и нанесли больше ударов. По всем показателям были лучше, но и я , и ребята понимаем, что нужно создавать больше моментов и не позволять соперникам проводить атаки. Почему нет реализации? Это сложный вопрос. Когда-то это изменится.
Фернандо под нападающими? Он мне нужен на этой позиции. Он в меньшей степени играет в отборе, может отдать передачу, пробить и забить с игры. Вся его статистика говорит о том, что в этой позиции он полезен. Он очень серьезно относится к этому изменению. Мне и ему нравится эта позиция. Дело в том, что нам не хватает завершения со стороны других игроков.
Поздравляю Умярова с дебютом. Он игрок юношеской сборной России. Он провел матч хорошо, с учетом того, что был травмирован и давно не играл. Он солидно смотрится на тренировках. Гулиев выпал из-за карточки. У Умярова были ошибки, но я считаю, что он отыграл очень полезно, – сказал Кононов.
После этой победы «Спартак», набрав 46 очков, поднялся на четвертую строчку в турнирной таблице РПЛ. «Уфа», имея в активе 26 очков, расположилась на 14-м месте в чемпионате.
В следующем туре «Спартак» на выезде сыграет против «Крыльев Советов», а «Уфа» на своем поле примет «Оренбург».
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