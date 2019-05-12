Андрей Червиченко: «Спартак» доплывает к концу матча за счет везения

- Все как обычно. У красно-белых, видимо, появляется новый стиль. Ранее был стиль Бескова и Романцева, теперь мы наблюдаем за кононовским. Как правило, это вымученные победы, исключительно за счет индивидуального мастерства, а дальше абсолютно равная игра с соперником, который находится в зоне вылета или верхней части таблицы. Команда доплывает к концу матча за счет везения. По-моему, таких матчей, под копирку, было порядка шести в этой части сезона, - приводит слова Червиченко Sport24.ru.
Добавим, что после этой победы «Спартак», набрав 46 очков, поднялся на четвертую строчку в турнирной таблице РПЛ. «Уфа», имея в активе 26 очков, расположилась на 14-м месте в чемпионате.
В следующем туре «Спартак» на выезде сыграет против «Крыльев Советов», а «Уфа» на своем поле примет «Оренбург».
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