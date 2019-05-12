Матч с ЦСКА – самый посещаемый для «Зенита» с 1984 года «Зенит» установил второй рекорд за сезон.

Матч 28-го тура чемпионата России «Зенит» – ЦСКА посетили 61 494 зрителей. Предыдущий рекорд посещаемости «Газпром Арены» превышен на 26 человек: в сентябре 2018 года на матч со «Спартаком» пришли 61 467 болельщиков.

Как отметили в пресс-службе петербуржцев, это самый посещаемый матч для «Зенита» с 1984 года. Тогда на игру против киевского »Динамо» пришли 70 тысяч зрителей.