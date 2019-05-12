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12 мая 2019 21:23ФутболКоноплев Александр

Известный журналист умер на матче «Зенит» – ЦСКА

Главный редактор фотоагентства «Интерпресс» Александр Николаев скончался на «Газпром Арене».

Смерть 65-летнего журналиста наступила перед матчем 28-го тура чемпионата России «Зенит» – ЦСКА.

«Лауреат конкурса журналистского мастерства «Золотое перо» в номинации «Лучшая фоторабота года», Николаев запомнился коллегам как настоящий профессионал и мастер своего дела. Футбольный клуб «Зенит» выражает соболезнования родным и близким Александра Николаева», – написано в заявлении пресс-службы «Зенита».

Николаев работал фотожурналистом в газетах «Смена» и «Час Пик», В 1997 году создал и возглавил агентство «Интерпресс».

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