«Атлетико» сыграл вничью «Севилью» и гарантировал себе второе место в чемпионате

Встреча прошла на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде и завершилась со счетом 1:1. В составе хозяев поля голом отметился Коке (30-я минута). У гостей точный удар на свой счет записал Пабло Сарабия (70).
После этой победы «Атлетико», набрав 75 очков, гарантировал себе серебряные медали чемпионата. «Севилья», имея в активе 56 очков, расположилась на шестой строчке в турнирной таблице примеры.
В заключительном туре чемпиона «Атлетико» в гостях сыграет против «Леванте», а «Севилья» дома примет «Атлетик» из Бильбао.
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