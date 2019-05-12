«Реал» проиграл «Реал Сосьедаду» и стал третьим в Испании - Советский спорт
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12 мая 2019 21:24Футбол

«Реал» проиграл «Реал Сосьедаду» и стал третьим в Испании

Футболисты «Реал Сосьедад» переиграли «Реал» в домашнем матче 37-го тура чемпионата Испании со счетом 3:1.

В составе мадридского клуба голом отметился Браим Диас (6-я минута). В составе команды из Сан-Себастьяна точными ударами отличились Микель Мерино (26), Хосеба Сальдуа (57) и Андер Барренечеа (67).

Отметим, что на 39-й минуте с поля был удален защитник команды гостей Хесус Вальехо.

После этой игры «Реал Сосьедад» набрал 50 очков и занимает восьмую строчку в турнирной таблице примеры. «Реал», имея в активе 68 очков, за тур до конца чемпионата занял третье место.

В заключительном туре «Реал» на своем поле встретится с «Бетисом», а «Реал Сосьедад» в гостях сыграет против «Эспаньола».

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