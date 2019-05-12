«Зенит» получил кубок чемпионов России (видео)

Кроме этого футболисты команды получили золотые медали.
Торжественное награждение состоялось сразу по окончании матча 28-го тура чемпионата против ЦСКА (3:1).
Напомним, что «Зенит» гарантировал себе чемпионский титул за три тура до окончания чемпионата.
Для клуба из Санкт-Петербурга этот титул стал пятым в истории, ранее команда одерживала победы в сезонах-2007, 2010, 2011/12 и 2014/15. Таким образом, «Зенит» получил трофей на вечное хранение.
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