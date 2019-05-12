Дзюба впервые сделал три голевых паса в одном матче. Он лучший ассистент РПЛ-2018/19

После 28 туров у него девять передач – на одну больше, чем у Юрия Газинского («Краснодар») и Жоаозиньо («Динамо»). Улучшить результат форвард сможет в матчах с «Ростовом» (19 мая) и «Енисеем» (26 мая).
В матче с ЦСКА (3:1) форвард впервые в карьере отметился тремя результативными пасами.
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