Дзюба впервые сделал три голевых паса в одном матче. Он лучший ассистент РПЛ-2018/19 - Советский спорт
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12 мая 2019 21:40ФутболБезъязычный Алексей

Дзюба впервые сделал три голевых паса в одном матче. Он лучший ассистент РПЛ-2018/19

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба возглавил список лучших распасовщиков чемпионата России.

После 28 туров у него девять передач – на одну больше, чем у Юрия Газинского («Краснодар») и Жоаозиньо («Динамо»). Улучшить результат форвард сможет в матчах с «Ростовом» (19 мая) и «Енисеем» (26 мая).

В матче с ЦСКА (3:1) форвард впервые в карьере отметился тремя результативными пасами.

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