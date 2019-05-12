Дзюба впервые сделал три голевых паса в одном матче. Он лучший ассистент РПЛ-2018/19

Александр Шлеменко: В прошлый раз я застрял в вонючем ринге… Мне удобней в клетке Российский боец - о победе над Вискарди Андраде на турнире RCC 6.

Загитова, Медведева, Туктамышева и все-все-все. Откуда взялась эта толпа? Почему наибольших успехов Россия теперь добивается в женском одиночном катании, где у нас невиданное изобилие прекрасных фигуристок?

«Овечкин мог бы стать великим фигуристом» Российская танцевальная пара Джонатан Гурейро и Тиффани Загорски отправилась за океан к знаменитому Кристоферу Дину ставить новую программу. А накануне отъезда фигуристы с необычными для русского уха именами и фамилиями дали большое интервью «Советскому спорту».

Кто в сборной России вратарь №1: Василевский или Георгиев? Уже второй матч сборной России заставил тренеров крепко задуматься, а кто у нас вратарь номер один? Ошибиться, положиться на громкое имя здесь нельзя, если рассчитываешь на золото.

Первая ракетка России – в пике. Что не так с Кареном Хачановым? Карен Хачанов проиграл пятый матч подряд – в четверг в Мюнхене он уступил Филиппу Кольшрайберу, не сумев выйти в четвертьфинал.

Медведев мчится к Надалю! Россиянин рвется в финал в Барселоне Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира ATP в Барселоне. Вчера россиянин уверенно справился с американцем Маккензи Макдональдом – 6:3, 6:2. Дальше его ждет чилиец Николас Ярри.

В Кубке Стэнли осталось лишь трое наших. Кто из них может добраться до победы? Из 25 россиян, кто сумел пробиться в Кубок Стэнли, за трофей борются Владимир Тарасенко и Иван Барбашев из «Сент-Луиса», а также Андрей Свечников из «Каролины».

Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мира Последняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру.

Сырно-макаронное дерби и прочая экзотика. Что смотреть сегодня на ЧМ (наши отдыхают) Наши сборная сегодня не играет, а но другие команды вовсю будут выяснять отношения. Мы рассказываем вам самое интересное о каждой паре.

Финский ребенок уделал Канаду. Что происходит? Все крутейшие события 1-го дня ЧМ-2019 Канада неожиданно проиграла финнам, США - хозяева. Слава богу, хоть Россия уверенно прошлась по Норвегии.

Этой сборной нужен вратарь. Уроки командного ЧМ в Фукуоке Разбираемся: почему Россия опять не смогла выиграть золото командного чемпионата мира и какие выводы из этого поражения нужно сделать на будущее?

Такая Туктамышева могла выиграть золото Сайтамы! У России – бронза командного ЧМ В Фукуоке завершился командный чемпионат мира, а с ним и весь сезон. Сборная России финишировала третьей: в двух очках от Японии и в 13 – от победителей из США.

Бетербиева бросили ради фехтовальщиков В ночь на воскресенье в США свои очередные победы одержали чемпион мира в полутяжелом весе россиянин Артур Бетербиев и чемпион мира в среднем весе мексиканец Сауль Альварес.