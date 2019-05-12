Аркадий Дворкович: Кононов должен продолжать работу в «Спартаке» Контракт Кононова рассчитан до лета 2020 года.

Президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович высказался за продолжение работы Олега Кононова на посту главного тренера «Спартака».

– «Спартаку» надо выходить в Лигу Европы, на Лигу чемпионов шансов почти нет. Команда находится в переходном периоде, Кононов продолжает ставить игру. Он должен продолжать эту работу, – приводит ТАСС слова Дворковича.

Кононов руководит «Спартаком» с 12 ноября 2018 года. При нем красно-белые одержали восемь побед в 18 матчах.