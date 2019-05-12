Сергей Семак: Все ребята заслужили это чемпионство

- Низкий поклон всем ребятам, что они сделали эту победу и поздравили город с чемпионством. Спасибо вам!
Являюсь ли я главным человеком в этом клубе? Я всего лишь тренер. Все ребята заслужили это чемпионство, это красивая жирная точка всему сезону. Тяжелее ли выигрывать чемпионат в качестве тренера? Да, конечно, труднее, - рассказал Семак в эфире телеканала «Матч Премьер».
Напомним, что «Зенит» досрочно стал чемпионом России сезона-2018/19.
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