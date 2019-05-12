Дзюба ждет предложение из Англии

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба после победы над ЦСКА в матче 28-го тура чемпионата России (3:1) признался, что может продолжить карьеру в Англии.
– Мечта детства, мечта карьеры – выиграть чемпионат России. Я очень счастлив это сделать. Самый памятный матч – с «Краснодаром». Это ключевой момент. Мы поняли, что в шаге от чемпионства. Проиграй в Краснодаре или сыграй вничью – было бы очень страшно. Тот матч стал прямо отправной точкой.
Посмотрим, если будут предложения из Англии. Сказали, что должны быть. Будем ждать, дальше посмотрим, – сказал Дзюба в эфире «Матч ТВ».
В нынешнем сезоне российской премьер-лиги Дзюба забил восемь мячей и сделал девять голевых передач в 26 матчах за «Зенит».
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