Бранислав Иванович: Теперь можно выдохнуть, «Зенит» заслужил это чемпионство Защитник «Зенита» Бранислав Иванович после матча с ЦСКА (3:1) прокомментировал чемпионство команды в сезоне-2018/19.

- Теперь можно выдохнуть, мы заслужили это чемпионство. Думаю, что получилась хорошая победа, болельщики остались довольны. Мы с первого тура жили с мечтой стать чемпионами, все получилось, и мы довольны, - сказал Иванович в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что «Зенит» досрочно стал чемпионом России в текущем сезоне РПЛ, завоевав пятый титул в своей истории.