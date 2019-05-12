Салах, Мане и Обамеянг разделили звание лучшего бомбардира АПЛ

Финский вундеркинд творит что-то невероятное! Он забил три гола Словакии (видео) Второй день ЧМ получился горячим: Латвия обыграла Австрию, словаки дали очередной бой топ-сборной, а Каапо Какко оформил свой первый хет-трик чемпионата мира.

Шарапова снимается в Голливуде! И может сняться с очередного турнира Мария пропустила два месяца – на корте ее не было с начала февраля. Россиянка пропустила Индиан-Уэллс и Майами, хотя должна сыграть на следующей неделе – в Штутгарте. Увидим ли мы ее на турнире в Германии?

Дмитрий Ярошенко: Логинов – это современный Драчев Сегодня в норвежском Холменколлене стартует заключительный этап Кубка мира по биатлону.

Олег Кононов: Понимаю, что нужно создавать больше моментов, но игрой доволен Пресс-конференция Олега Кононова и Вадима Евсеева по итогам матча «Спартак» – «Уфа» (1:0).

Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезона Международный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20.

Финский ребенок уделал Канаду. Что происходит? Все крутейшие события 1-го дня ЧМ-2019 Канада неожиданно проиграла финнам, США - хозяева. Слава богу, хоть Россия уверенно прошлась по Норвегии.

Александр Шлеменко: В прошлый раз я застрял в вонючем ринге… Мне удобней в клетке Российский боец - о победе над Вискарди Андраде на турнире RCC 6.

Антон, разберись с заморским стервецом! А я приготовлю хинкали. Колонка Отара Кушанашвили Колумнист «Советского спорта» Отара Кушанашвили о предстоящем турнире ММА в Челябинске.

Австрия, дрим-тим уже ждет! Что смотреть сегодня на чемпионате мира «Советский спорт» рассказывает, что ожидать от матчей хоккейного чемпионата мира, которые пройдут сегодня.

Наиль Умяров: Надеюсь, в ближайших матчах «Спартака» взойдет солнце Наиль Умяров, Данил Круговой, Боян Йокич и Сильвестр Игбун – о матче «Спартак» – «Уфа» (1:0).

Первая ракетка России – в пике. Что не так с Кареном Хачановым? Карен Хачанов проиграл пятый матч подряд – в четверг в Мюнхене он уступил Филиппу Кольшрайберу, не сумев выйти в четвертьфинал.

«Бабушка кричала: «Третьяка отравили!» И я ей верил» Уникальный блог хоккейного болельщика: начнешь читать – не оторвешься. Чемпионату мира-2019 посвящается.

«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезон У биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.