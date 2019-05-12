Салах, Мане и Обамеянг разделили звание лучшего бомбардира АПЛ - Советский спорт
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12 мая 2019 22:25Футбол

Салах, Мане и Обамеянг разделили звание лучшего бомбардира АПЛ

Нападающие Мохамед Салах, Садьо Мане и Пьер-Эмерик Обамеянг разделили звание лучшего бомбардира сезона-2018/19 в английской премьер-лиге.

В завершившемся в воскресенье, 12 мая, чемпионате Англии все три форварда по 22 раза поражали ворота соперника.

Отметим, что для достижения этого результата Мане («Ливерпуль») и Обамеянгу («Арсенал») потребовалось по 36 матчей, Салаху («Ливерпуль») – 38.

При этом нападающий «канониров» четырежды отличился с 11-метровой отметки, а египетский форвард мерсисайдцев – трижды.

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