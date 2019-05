Салах, Мане и Обамеянг разделили звание лучшего бомбардира АПЛ

В завершившемся в воскресенье, 12 мая, чемпионате Англии все три форварда по 22 раза поражали ворота соперника.

Отметим, что для достижения этого результата Мане («Ливерпуль») и Обамеянгу («Арсенал») потребовалось по 36 матчей, Салаху («Ливерпуль») – 38.

При этом нападающий «канониров» четырежды отличился с 11-метровой отметки, а египетский форвард мерсисайдцев – трижды.

22 goals



Pierre-Emerick Aubameyang

Sadio Mane

Mohamed Salah



Three amazing players, three amazing seasons and all worthy winners of the @CadburyUK Golden Boot! pic.twitter.com/yPJrEd7Bcp